الراعي: قديسو لبنان لم ولن يتخلوا عن ارض مهدت لهم طريق قداستهم

أكد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ "أن قديسي ​لبنان​ لم ولن يتخلوا عن ارض مهدت لهم طريق قداستهم، لذلك نحن نطلب بشفاعتهم ان يرعوا ارض الشهادة والإيمان لبنان".

كلام الراعي جاء خلال تبريكه لاعمال بناء كنيسة القديسة رفقا الجديدة في حملايا حيث رافقه ​المطران الياس عبدالله زيدان​، أمين سر البطريرك الأب شربل عبيد ومدير الإعلام والبروتوكول وليد غياض، وكان في استقباله رئيس البلدية والمختار وفاعليات وحشد من ابناء البلدة الذين التمسوا بركته الرسولية.

بعدها رفع الراعي الصلاة داخل كنيسة القديسة رفقا القديمة وزار التلة حيث كانت تصلي.