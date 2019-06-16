شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مؤسسة ماعت تشارك فى مؤتمر إقليمى للقانون الدولى الإنسانى بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى مؤتمر الشباب الإقليمى الأول للقانون الدولى الإنسانى والمخصص لحماية الأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وذلك فى الفترة مابين 10-11 يونيو الجارى، والذى أقيم فى رحاب جامعة البترا على بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بحضور عدد من الخبراء القانونيين فى مجال القانون الدولى الانسانى والباحثين والمحامين من مختلف الدول العربية.

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وقدَّمت نورهان مصطفى ابراهيم، الباحثة وممثلة مؤسسة ماعت فى المؤتمر، ورقة بحثية بعنوان "الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة"، حيث ناقشت فيها عدد من المحاور المختلفة والمتعلقة ببعض المناطق الهشة فى العالم.

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حيث ذكرت ممثلة مؤسسة ماعت فى المؤتمر عن ماهية الموارد الطبيعية فى زمن الصراع المسلح وأطلقت عليها "موارد الصراع"، وكذلك استغلال الموارد الطبيعية فى عدد من الصناعات والمنتجات التى ارتبطت ارتباطاً وثيقا مع الاشخاص الذين نزحوا بسبب النزاع والأشخاص الذين عانوا لسنوات طويلة من العنف وسواء المعاملة كحالة الكونغو الديمقراطية وأشارت الباحثة الى أن 50% من الصراعات داخل الدول متصلة بشكل مباشر باستغلال الموارد الطبيعية والسيطرة على الموارد النفيسة ، كما اشارت إلى أن البيئة والموارد الطبيعية تراث مشتركا للبشرية لابد من حمايتها.

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وتناول المؤتمر عدة موضوعات ذات صلة بفرع القانون الدولى الإنسانى، والتى منها حماية الممتلكات الثقافية، بما فيها الآثار التاريخية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها وموضوع استخدام الألغام الأرضية، وموضوع مبدأ التميز بين المقاتلين وغير المقاتلين .

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