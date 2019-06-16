صور.. تقديرا لدورهم.. محافظ المنوفية يكرم العاملين في مرفق الاسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مجموعة من العاملين في مرفق الإسعاف وذلك تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

وشمل التكريم الدكتور أمجد عبد الحميد على مصطفى مدير عام الإسعاف بمحافظة المنوفية، وشادي البدري المشرف العام وعدد من العاملين بمرفق الاسعاف، وذلك تقديرا للجهد المبذول في الارتقاء بمنظومة الاسعاف وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وأعرب مدير مرفق الاسعاف عن سعادته بتقدير المحافظ لدورهم وحرصه على تكريمهم ما يساعد على زيادة الطاقة الايجابية لديهم وزيادة الاخلاص والاجتهاد في العمل.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية دور الاسعاف الحيوي في انقاذ حياة المواطنين وذلك من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات والوصول إلى مكان الحادث بأقصى سرعة ممكنة لتقديم الاسعافات الأولية للمواطنين لحين الوصول إلى المستشفى.