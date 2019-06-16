محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:
كرم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية مجموعة من العاملين في مرفق الإسعاف وذلك تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.
وشمل التكريم الدكتور أمجد عبد الحميد على مصطفى مدير عام الإسعاف بمحافظة المنوفية، وشادي البدري المشرف العام وعدد من العاملين بمرفق الاسعاف، وذلك تقديرا للجهد المبذول في الارتقاء بمنظومة الاسعاف وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.
وأعرب مدير مرفق الاسعاف عن سعادته بتقدير المحافظ لدورهم وحرصه على تكريمهم ما يساعد على زيادة الطاقة الايجابية لديهم وزيادة الاخلاص والاجتهاد في العمل.
من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية دور الاسعاف الحيوي في انقاذ حياة المواطنين وذلك من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات والوصول إلى مكان الحادث بأقصى سرعة ممكنة لتقديم الاسعافات الأولية للمواطنين لحين الوصول إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تقديرا لدورهم.. محافظ المنوفية يكرم العاملين في مرفق الاسعاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.