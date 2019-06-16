خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية التقديم لرياض الأطفال في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، بدء استقبال طلبات تنسيق رياض الأطفال "المدراس الرسمية لغات للعام الدراسي 2019/ 2020"، وذلك بـ7 إدارات تعليمية.

ووفقًا لمصطفى عجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، يوجد 110 مدارس رسمية وقومية متاحة في المحافظة لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال، منهم 3 مدارس رسمية مميزة.

وجاءت خطوات التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالإسكندرية كالتالي:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية "www.alex_edu.com".

ملحوظة

- لا يجوز استخدام متصفح غير "جوجل كروم" حتى لا يؤدي إلى فقدان بعض البيانات.

- لا يجوز التقدم للمدارس اللغة الانجليزية ومدارس اللغة الفرنسية معًا يجب أن يختار ولى الأمر نوعية واحدة فقط.

- إدارة برج العرب التقدم ورقي من خلال مراكز التقدم بالإدارة.

٢- الاطلاع جيدًا على التعليمات الموجودة بمحتويات الملف قبل ملأ البيانات أبرزها:

- سن التقدم لرياض الأطفال من مواليد 2/10/2013 حتى مواليد 1/10/2015 ويتم القبول وفقاً للسن والكثافة ورغبات ولى الأمر.

3 - يقوم ولى الأمر بتسجيل بيانات طفله على موقع المديرية من خلال شهادة الميلاد "الرقم القومى" ثم تسجيل الرغبات بأسماء المدراس وأكوادها من خلال (أضغط هنا)

4- طباعة استمارة الرغبات بعد ملأها إلكترونيا ومراجعة كافة البيانات الموجود بها.

5- طباعة طلب الالتحاق والإقرار فارغا ثم ملأهم يدويا وإرفاق بطاقة الرغبات وصورتين منها من خلال (أضغط هنا)

Advertisements

6- إرفاق صورتين من شهادة الرقم القومي "شهادة الميلاد" مع الأصل للاطلاع.

7- يتوجه ولي الأمر إلى أقرب مركز تقديم لتسليم الأوراق والاستمارة، ويمكن التعرف على مراكز التقديم بكافة الإدارات من خلال (أضغط هنا)

8- يقوم المركز بفحص الأوراق ومراجعة الاستمارات من خلال شهادة الميلاد ثم يقوم بختم صورة منها وتسليمها إلى ولى الأمر في حالة صحة البيانات ويسلم ولى الأمر الايصال الموجود في كعب طلب الالتحاق وعليه رقم الاستمارة الاليكترونية.

9- في حالة وجود خطأ في البيانات سواء رقم قومي أو رغبات لن يتسلم المركز الاستمارات وعلى ولى الأمر التقدم بطلب حذف أو تعديل إلى مركز التعديل.

10- في حالة عدم تسليم الاستمارة الى أحد المراكز يسقط حق الطفل في التقدم

11- القبول ليس بأولوية التقديم، "الأولوية فقط للأكبر سنًا حسب أعداد المتقدمين وأعمارهم وكثافة المدارس".

12- يستمر تسجيل الرغبات وقبول أوراق التقديم لرياض الأطفال بدءا من 20 يونيو وحتى 30 يوليو المقبل.

13- على ولى الأمر الدخول لصفحة تأكيد الاستلام على الموقع بعد 7 أيام عمل من التسليم للتأكد من قبول الأوراق الخاصة بالطفل.

14- يجب دفع المصروفات في خلال 15 يوم من بعد إعلان النتيجة ويعد عدم دفع المصروفات في المدة المحددة وفق الإقرار الذي تم التوقيع عليه بواسطة ولى الأمر تنازلًا عن حق نجله في الترشح للمدرسة التي تم تنسيقه بها.

15- يتم تقديم أوراق أخرى عند تقديم استمارة الرغبات لمراكز التقديم تشمل:

-البطاقة الصحية للطفل وصورة طوابع التأمين الصحي بالبطاقة الصحية للطفل.

- 6 صور شخصية حديثة للطفل

- صورة بطاقة ولي الأمر سارية وغير منتهية.