الدفاع البريطانية: لا علاقة بين نشر قواتنا في الخليج وحادث الناقلتين في بحر عمان

نفت وزارة الدفاع البريطانية وجود أي علاقة بين قرار لندن نشر قوات إضافية في منطقة الخليج، وحادث استهداف الناقلتين قبالة سواحل عمان الخميس الماضي.
وذكر متحدث باسم الوزارة في حديث لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أنه لا صحة لتقارير صحفية أفادت بإرسال قوات لمشاة البحرية الملكية إلى الخليج لتنفيذ دوريات بهدفضمان أمن السفن البريطانية في أعقاب الحادث.
ونقلت "سي إن إن" عن المتحدث قوله، إن الحديث يدور عن "نشر تدريبي مخطط له مسبقا لا صلة له بأي حال بالوضع المستمر في خليج عمان".
في غضون ذلك، أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع، توبياس إلوود،
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في وقت سابق من اليوم أن وقوف إيران وراء استهداف الناقلتين "مؤكد تقريبا"، وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد ألقتا اللوم على طهران أيضا في الحادث، فيما ترفض الجمهورية الإسلامية بشدة هذه الاتهامات.
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