أردوغان: قواتنا سترد على أي تحرك ضد السفن التركية في المتوسط

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن ترد قوات بلاده على أي تحرك ضد السفن التركية شرق البحر الأبيض المتوسط وسط استمرار التصعيد في المنطقة بسبب حقول الغاز.
وقال أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في اسطنبول، اليوم الأحد: "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية
وأضاف: "يقولون (المسؤولون في جمهورية قبرص) إنهم أصدروا تعليمات لاعتقال طواقم السفن التركية شرق المتوسط.. لن تنالوا مرادكم!".
وتابع الرئيس التركي: "إننا اخترنا طريق الكفاح من أجل مصالحنا، وليس الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولنا بصمت".
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