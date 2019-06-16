حميدتي: فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني فخ نصب لقوات الدعم السريع

قال نائب رئيس المجلس العسكريالانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بلقب "حميدتي"، إن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم "فخ نصب لقوات الدعم السريع".
وأكد خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، أن مهمتهم الأساسية هي أمن البلاد، مشيرا إلى أن "على السودان الاستفادة من الدروس التي تحدث".
وشدد نائب رئيس المجلس العسكريالانتقالي على أن "رسالة المجلس هي جمع الشمل في السودان ومواجهة الجهوية والعنصرية".
وصرح دقلو بأن "المعتصمين كان فيهم ناس وطنيون، وشهدوا على ما حدث".
وبين المسؤول العسكري السوداني أن المجلس مستعد لتشكيل حكومة تكنوقراط، مجددا التأكيد على أن المجلس العسكري "شريك حقيقي" في
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد نفى يوم السبت إصداره أوامر بفض الاعتصام بالقوة، معتبرا أن وسائل الإعلام أوردت "معلومات مغلوطة" مفادها أن المجلس أمر بفض الاعتصام بالقوة.
وذكر بيان صدر عن المجلس أن "بعض وسائل الإعلام أوردت مؤخرا معلومات خاطئة نسبتها للمؤتمر الصحافي الذي نظمته اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي يوم الخميس مفادها، بأن المجلس قد أمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة".
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