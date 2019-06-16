الآلاف يتظاهرون في تايوان دعما لمتظاهري هونج كونج

تجمع الآلاف خارج مبنى البرلمان في تايوان اليوم الأحد، للإعراب عن تضامنهم مع متظاهري هونج كونج الرافضين لمشروع قانون مثير للجدل حول تسليم الجناة إلى الصين.
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن متظاهرين من هونج كونج إلى جانبداعميهم من تايوان نظموا إضرابًا في العاصمة تايبيه، مضيفةً أن المتظاهرين قالوا إن مشروع القانون المقترح يشكل خطرا أيضا على تايوان المحكومة ذاتيا فيما تؤكد الصين تبعيتها لها.
وكانت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج قد علقت أمس السبت، مشروع القانون الذي كان سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى البر الرئيسي في الصين لمحاكمتهم.
ويتخوف الكثيرون في هونج كونج من أن يمثل مشروع القانون تهديداً للحريات المدنية والنظام القضائي المستقل الذي وُعدت به هونج كونج منذ عودتها إلى الصين عام 1997، بعدما كانت مستعمرة بريطانية.
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