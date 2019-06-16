للتقديم من هنا.. السعودية تبحث عن متقدمات للشرطة النسائية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، عن فتح باب والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول، جندي"، للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية، بجميع محافظات المملكة.

الأحوال المدنية توظيف نساء:

وأكدت الإدارة العامة بالمملكة، أنه يجب أن تتوفر في المتقدمات الشروط الآتية:

- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت

مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

- أن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاما ولا يزيد عن (35) عـاما

ـ أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم

- ألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم، وأن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية

- ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفة في جهة حكومية.

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- ألا تكون متزوجة من غير سعودي

- أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

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