نائب رئيس دولة الإمارات ينتقد سوء الإدارة في المنطقة العربية

انتقد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، سوء الإدارة في المنطقة العربية، التي نجم عنها العديد من

المشكلات والأزمات.

وقال بن راشد في تغريدة له، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

"لا توجد أزمة طاقة.. ولا أزمة تعليم.. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة".

وأضاف: "نحن أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم كفاءات عظيمة.. ولكننا نفتقد من يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة".