الجيش السوري يرد على خروقات الإرهابيين بريفي حماة وإدلب

ردت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد، على خروقات التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريفي إدلب وحماة لاتفاق منطقة خفض التصعيد، ومواصلة اعتداءاتها على نقاط الجيش والمناطق الآمنة، وإحراق الحقول الزراعية، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتنفيذ وحدات الجيش اليوم رمايات مركزة بسلاحي المدفعية والصواريخ

ضد تجمعات لإرهابيي فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، والمجموعات التي تتبع له وآليات ومنصات إطلاق صواريخ في المنطقة الممتدة بين قرية الصياد، وبلدة كفرزيتا بريف حماة الشمالي؛ أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين، وإصابة آخرين، وتدميرعدد من آلياتهم وإمداداتهم.وقضت وحدات أخرى من الجيش بضربات مدفعية مركزة على عدد من إرهابيي فتح الشام، ودمرت تحصينات وذخائر لهم في قرية الفطيرة التابعة لناحية كفر نبل بريف إدلب الجنوبي .واعتدت المجموعات الإرهابية، أمس السبت، بالقذائف الصاروخية على قرى الشيخ حديد، والجلمة، والعزيزية بريف حماة الشمالي؛ ما تسبب باندلاع حرائق ضمن الأراضي الزراعية، وإحداث دمار في بعض المنازل والممتلكات.