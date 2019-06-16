Facebook يخفّض وتيرة احتجاجات السترات الصفراء

ويشير التقرير إلى أن تراجع وتيرة هذه الاحتجاجات جاء بسبب الأحداث المحيطة بها، حيث هناك الانتخابات الأوروبية، ومسألة الخروج البريطاني من التكتل الأوروبي، وتراجع المشاركين في الصفحات الخاصة بالحملة في مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook، حيث انخفض أعداد المعجبين إلى أقل من 1000 مشارك. ويلفت التقرير إلى أن مثل هذه الحسابات الافتراضية يستفيد منها المشاركون عبر تنظيم نقاط الالتقاء، وإعطاء النصائح حول كيفية مقاومة الغازات المسيلة للدموع.
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