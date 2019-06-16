البرهان يلتقي الأمين العام للجامعة العربية

استقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقدم البرهان شرحاً مفصلاً حول مجمل الأوضاع بالبلاد، ورؤية المجلس وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية، إن "هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة، هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان، والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه".

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وأضاف أبو الغيط أن "رئيس المجلس استمع بتقدير واهتمام لجهود الجامعة العربية ودورها في الأوضاع بالبلاد".

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وأوضح أبو الغيط، أنه يشعر من خلال ما استمع إليه من رئيس المجلس بالاطمئنان والرضا والأمل أن ينتهي الوضع في السودان إلى التوصل لتوافق ينقل السودان من هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة، تؤمن لأبنائه ما يرغبون فيه من تحقيق للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة، كما تؤمن لحكم مستقر ومقبول من كل أبناء السودان.