كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مو" صلاح يجذب السياح إلى الغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، جذب أنظار السياح إلى مدينة الغردقة عقب قضاء إجازته السنوية في مدينة الجونة بالبحر الأحمر مؤخرًا، مما دفع المحبين والمتابعين من مختلف دول العالم الإقبال على الحجوزات السياحية.



وأوضح بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، عن رفع نسب الزيادة على مطالب الحجوزات السياحية بفنادق الغردقة، بعد قضاء محمد صلاح عطلته السنوية بالجونة، معتبرًا الزيارة أحد العوامل المساعدة على انتعاش السياحة هناك.



وكشف أبوطالب لمصراوي، أن فنادق البحر الأحمر، تلقت عشرات الاتصالات من السياح، للاستفسار عن أسعار الغرف الفندقية وأفضل الشواطئ.



وقال عادل مكي عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر أن نسب الإشغالات فيها حاليًا زادت لـ 70% بعد هذه الزيارة كونه له متابعين كثيرين في جميع أنحاء العالم.



وجدير بالذكر أن صلاح انضم لمعسكر الفراعنة ببرج العرب، الأربعاء الماضي، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

