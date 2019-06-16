كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد القتيلة المصرية في بريطانيا: فوجئنا بأحكام هزيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد والد الطالبة المصرية مريم، التي قتلت قبل أكثر من عام على يد مجموعة من المراهقات في بريطانيا، على أن حكم القضاء البريطاني بحق الجانيات "ظالم وغير عادل.



حيث ذكر صحيفة "صن" البريطانية، أن المتهمات بالإعتداء علي مريم المصرية، انهم حصلتا علي حكم مخفف امام محاكمة في مدينة نوتنغهام، علي الرغم من إدانتهما.