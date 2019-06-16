كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد القتيلة المصرية في بريطانيا: فوجئنا بأحكام هزيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث ذكر صحيفة "صن" البريطانية، أن المتهمات بالإعتداء علي مريم المصرية، انهم حصلتا علي حكم مخفف امام محاكمة في مدينة نوتنغهام، علي الرغم من إدانتهما.
وبعد هذه الأحكام، قال والد الضحية، حاتم مصطفي، لقناة "دي إم سي"، إنه كان يتوقع إصدار حكم مشدد بالسجن لمدة 3 سنوات "لكن فوجئنا بأحكام هزيلة، إحدى المعتديات مدانة في 8 سوابق وحكم عليها بالسجن 8 أشهر وأخرى بقضاء الخدمة العامة، قمة الظلم"، وفق ما نقل موقع "مصراوي".
كما هدد مصطفى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية قائلا "كنا نتوقع حكما يشفي غليلنا، لكننا لن نيأس وسنسعى وفقا للإجراءات القانونية المتبعة للجوء إلى محكمة العدل الدولية لو تطلب الأمر"، مبينا أنه "لن يتنازل عن حق ابنته مهما كلفه الأمر".
ويذكر أن مريم تعرضت، في 20 فبراير 2018، للكمات عدة خلال مواجهة مع الفتيات المتهمات، مما أدى إلى إصابتها بجلطة دماغية ونزيف ودخولها في غيبوبة أدت إلى وفاتها بعد أيام قليلة في 14 مارس.