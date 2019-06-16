كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: أويحي أمام القضاء مجدداً بقضايا فساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُمثل رئيس الوزراء الجزائري السابق، أمام المحكمة، اليوم الأحد، بعد أيام من إيداعه الحبس المؤقت على خلفية قضايا فساد.

Advertisements

وبحسب التفلزيون الرسمي الجزائري، وصل أويحي إلى محكمة سيدي امحمد، للاستماع لأقواله في قضية مجمع "سوفاك" التي يمثل فيها حالياً مالكها مراد عولمي، بتهم متعددة من بينها تهريب رؤوس الأموال.

وكانت استجوبت المحكمة أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة"، وحكم عليه بالحبس المؤقت الأربعاء الماضي.