كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الليبية تعترض سفينة تقل 91 مهاجرا متوجها إلى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خفر السواحل الليبي، إنه اعترض سفينة مطاطية تقل 91 مهاجرًا متوجهًا إلى أوروبا، بينهم نساء وأطفال، قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في البلاد.

وصرح المتحدث، أيوب قاسم، اليوم الأحد، بأن ثلاث نساء وطفلين كانوا من بين المهاجرين الأفارقة الذين تم اعتراضهم قبل يوم من ساحل بلدة جارابولي الغربية، على بعد 60 كيلومترًا (37 ميلاً) شرق العاصمة طرابلس.

وذكر المتحدث، أن المهاجرين تلقوا مساعدات إنسانية وطبية ثم نُقلوا إلى مخيم للاجئين في طرابلس.

أصبحت ليبيا ممرا رئيسيا للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين فروا إلى أوروبا بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت وقتلت حاكمها معمر القذافي.