كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفينة صينية تجري مسحا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان دون موافقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خفر السواحل اليابانيون، إن سفينة صينية أجرت مسحًا على ما يبدو دون موافقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بالقرب من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي.

وصرح المسؤولين، بأن زورق دورية رصد السفينة وهي تتدلى فيما يبدو ككبل في البحر على بعد نحو 89 كيلومترًا قبالة جزيرة أوتسوري صباح اليوم الأحد.

وحسب موقع "NHK" الياباني، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على الحاجة إلى موافقة مسبقة لإجراء مسح في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلد آخر.

وأشار خفر السواحل، إلى أن الصين لم تطلب الموافقة.

وطلب قارب الدورية من السفينة الصينية وقف المسح. لكنه لم يستجب وترك المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد حوالي ساعتين.