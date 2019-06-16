كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس يدخل الكاتدرائية التي ضربها الزلزال في إيطاليا مرتديا خوذة السلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتدى بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، خوذة سلامة رجل إطفاء بيضاء لدخول كاتدرائية متضررة أثناء زيارة إلى وسط إيطاليا، حيث يشجع الناس الذين ما زالوا يقاومون بعد ثلاث سنوات من الزلازل المدمرة.

سافر البابا فرانسيس، اليوم الأحد، إلى بلدة كاميرينو، التي اهتزت بشدة في العام 2016 إثر زلزال قوي، حيث أن لا يزال غير مسموح للناس بدخول وسط المدينة مع استمرار العمل في تثبيت المباني.

وقبل أن يدخل الكاتدرائية، وضعت خوذة السلامة لرجال الإطفاء فوق القديس فرانسيس. وكان محاطًا برجال الإطفاء ورجال الدين الذين يرتدون خوذات أيضًا، داخل الكاتدرائية،

ووضع البابا فرنسيس الزهور في تمثال للسيدة العذراء مريم الذي تضرر في الزلزال، حيث فُقد رأس التمثال والذراعين.