كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدت الحكومة الأردنية مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986.

ومن أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون، إلغاء عبارة دفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنها بوثيقة خدمة العلم الإلكترونية، بحيث يتم تفعيلها إلكترونيا، وفقا للمادة رقم 2 من المشروع.

وألزم المشروع، في المادة رقم 8 كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر بتفعيل وثيقة خدمة العلم الإلكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية.

Advertisements

كما يلزم المشروع هذه الفئة العمرية، الاستمرار بتأجيل خدمة العلم إلكترونيا بشكل سنوي وفقا للإجراءات المبينة في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما تضمنت المادة رقم 4 من المشروع، تحديد مدة خدمة العلم بأن لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عامين، بعد أن كانت سابقا مقتصرة على أن لا تزيد عن عامين.