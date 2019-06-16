بحضور الوزراء..العثماني يعرض حصيلة عمل حكومته أمام حضور باهت لأعضاء حزبه

يحل، اليوم الأحد، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أمام المجلس الوطني لحزبه، لتقديم الحصيلة المرحلية لحكومته.

العثماني، الذي مثل أمام لجنتي السياسية والسياسات العمومية للمجلس الوطني لحزب بحضور وزراء الحزب، وجد نفسه أمام عدد من الأعضاء، أقل مما كان متوقعا.

ففي الوقت الذي يبلغ عدد أعضاء اللجنتين اللتين مثل أمامهما العثماني اليوم 120 عضوا، ستون عضوا في كل لجنة، وثقت صورة اجتماع اليوم حضور ما يقارب الأربعين عضوا فقط من أعضاء المجلس الوطني، للاستماع لحصيلة العثماني.

مصادر حزبية قالت إن اجتماع اليوم، وجهت فيه الدعوة لكل أعضاء المجلس الوطني للبيجيدي، حيث أن قانون الحزب يسمح بفتح باب هذه اللجان أمام كل أعضاء المجلس الوطني للحضور، غير أن التصويت يبقى محصورا في أعضاء اللجنة.

يشار إلى أن العثماني قدم قبل أيام حصيلة عمل حكومته أمام البرلمان، وهي الحصيلة التي خلفت نقاشا ساخنا داخل المؤسسة التشريعية.