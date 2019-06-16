كان 2019 – “الأسود” ثالث أكبر المنتخبات سنا في البطولة وتونس الأصغر – صورة

يعتبر المنتخب المغربي لكرة القدم، ثالث أكبر المنتخبات سنا، في مجموع متوسط أعمار المنتخبات الـ24 المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المزمع إقامتها الأسبوع المقبل، في الملاعب المصرية.

وحسب إحصائيات معدل أعمار المنتخبات المشاركة في هذه التظاهرة القارية، فإن متوسط أعمار المنتخب الوطني هو 27,8 سنة، وهو ثالث أكبر متوسط في القارة بعد منتخب مدغشقر المتصدر، بمعدل 28,7 سنة، وجنوب إفريقيا ثانيا، بمعدل 27,9 سنة.

ويعتبر المنتخب التونسي، هو الأصغر سنا بين المنتخبات المشاركة، بمعدل أعمار 24 سنة.

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أما بخصوص اللاعبين، فإن لاعب منتخب مالي، نابي ناتالا، المحترف في إكسلسيور الهولندي، يعتبر هو الأكبر سنا في البطولة، بسن 35 سنة، بينما يعتبر التونسي مارك لامتي، المحترف في صفوف فريق بايرن ليفركوزن الألماني، يعتبر هو الأصغر سنا، بعد أن أطفأ شمعته الـ18.

إليكم معدل أعمار كل المنتخبات المشاركة في البطولة وترتيبها: