تقرير أممي يتهم المغرب بالتجسس على مواطنيه..يضم معطيات عن شركة بريطانية من أكبر منتجي الأسلحة وأنظمة المراقبة

وجه تقرير أممي جديد اتهامات إلى المغرب بالتجسس على مواطنيه، عبر برنامج للمراقبة الشاملة، التي تنتهك خصوصية المواطنين.

التقرير، الذي قدمه المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير عن الرأي، والذي سيقدم في 25 من شهر يونيو الجاري، ضمن الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، يضم معطيات مفصلة عن شركة ” BAE Systems” البريطانية، حيث يعتبر أنها بالإضافة إلى كونها من أكبر منتجي الأسلحة بالمملكة المتحدة، فإنها مسؤولة عن تصدير أدوات المراقبة الشاملة.

ويصنف المقرر الأممي المغرب في التقرير، الذي اطلع عليه “اليوم 24″، من ضمن الدول، التي “تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان”، إلى جانب دول عربية أخرى من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يقول المقرر الأممي إنها تعتمد برنامج الشركة البريطانية كأداة مراقبة.

يذكر أن اختبار حرية التعبير في المغرب واجته الرباط، قبل أيام في أوربا، عند مناقشة تقييم الشراكة بين المغرب، ومجلس أوربا، حيث طالب مقررو لجان مجلس أوربا، في جلسة نقاش ساخنة، بحضور ممثلي مجلس النواب المغربي، بضرورة تعزيز حرية التعبير في المغرب.