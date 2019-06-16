أسرى عسقلان يُعلّقون إضرابهم عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علّق أسرى معتقل عسقلان، بعد ظهر اليوم، الأحد، إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوا به اليوم الأحد، عقب ساعات من بدئه، وذلك بعد استجابة مصلحة سجون الاحتلال المبدئية، إلى جزء مهم من مطالبهم.
وفي بيان صدر عنه، بيّن نادي الأسير، أن من بين المطالب التي ردت عليها الإدارة بالموافقة المبدئية: وقف الاقتحامات المسلّحة والتفتيشات الليلية، وتجهيز مطبخ في القسم، ورفع العقوبات المالية، ومتابعة قضايا علاج عدد من الأسرى المرضى، وإعادة ممثل الأسرى ناصر أبو حميد من معتقل "نفحة" إلى معتقل "عسقلان" قبل الأول من تموز/ يوليو المقبل.
وشرع أسرى عسقلان، صباح اليوم الأحد، بالإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة إجراءات الإدارة التنكيلية بحقهم، والتي تصاعدت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي.
يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل "عسقلان" 46 أسيرًا غالبيتهم يقضون أحكام بالسجن لفترات طويلة، ويقبعون في قسم وحيد للأسرى الأمنيين.
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