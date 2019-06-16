انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء الأرجنتين وأوروغواي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انقطع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء الأرجنتين وأوروغواي، وتسكنهما حوالي 48 مليون نسمة، حسبما افادت شركة الكهرباء المركزية في الأرجنتين، اليوم الأحد. ولم يُعرف سبب انقطاع الكهرباء.

وقالت تقارير صحفية إن الكهرباء انقطعت عن أجزاء من البرازيل وتشيلي وبرغواي أيضا.

ووفقا للتقارير، فإن انقطاع الكهرباء في الأرجنتين حدث بعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتسبب بتوقف حركة القطارات والإشارات الضوئية، وذلك في الوقت الذي من المقرر أن تشهد فيه أجزاء من الأرجنتين انتخابات محلية.

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وقالت شركة تزويد الكهرباء "أدسور" إن "خللا ضخم في جهاز الكهرباء المشترك أبقى كل الأرجنتين وأوروغواي بدون كهرباء".

وتتالت التعليقات في شبكات التواصل الاجتماعي حول انقطاع الكهرباء بشكل واسع في العاصمة بوينس آيريس في شمال البلاد، وفي منزودة في غربها وفي كومودورو ريغدفيا في الجنوبن وكذلك في مدن أخرى.

وقالت وكالة الأنباء Todo Noticias في حسابها في "تويتر" إن "انقطاع كهرباء ضخم في الأرجنتين: المدينة، مقاطعة بوينس آيريس وسنتا بي في ظلام".