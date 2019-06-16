أمين عام الأمم المتحدة: على أوروبا خفض انبعاثات الغاز بـ55%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتحاد الأوروبي إلى العمل على خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، بنسبة 55 في المئة، بحلول عام 2030، وهو ما يتجاوز بكثير الخفض الحالي الذي يستهدفه الاتحاد، وهو 40 في المئة.

وكتب غوتيريش في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اطلعت وكالة "رويترز" عليها، قبل اجتماع قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي، أنه يجب على أكبر تكتل اقتصادي في العالم أن يكون قدوة لتفادي أسوأ آثار للاحتباس الحراري، والحدّ من زيادة درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

واجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، هذا الأسبوع، هو آخر تجمع قبل اجتماع تعقده الأمم المتحدة بشأن محادثات المناخ العالمية، في أيلول/ سبتمبر.

وتابع غوتيريش في رسالته إلى توسك بتاريخ 23 أيار/ مايو "أعول عليكم من جديد لإظهار ريادة الاتحاد الأوروبي".

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وقال إن إصدار إعلان "باستهداف خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المئة سيبعث برسالة قوية".

كما وطلب من الزعماء أن يتوقفوا تدريجيا من حرق الفحم، ووقف الموافقة على إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم بعد 2020.