حميدتي: لن نخذل ثقة الشعب وفض الاعتصام فخٌ للدعم السريع

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، الأحد، أن مهمة الجيش السوداني الحفاظ على أمن البلاد، مشددا على أن فض اعتصام القيادة العامة "فخ والمقصود به قوات الدعم السريع".

والأسبوع الماضي، شكل النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود، لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وقال الفريق أول حميدتي: "هدفنا لم شمل الشعب ومحاربة الفتنة ودعاة الفوضى، مهمتنا الحفاظ على أمن البلاد، ولسنا مختلفين مع قوى الثورة".

وعبر عن جاهزية المجلس الانتقالي لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتسليم السلطة من الآن لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب، قائلا: "نحن شركاء حقيقيون في الثورة، ولا نريد غير الانتخابات الحرة".





ودعا إلى التوحد لحل المشكلة في السودان، مؤكداً جاهزية المجلس العسكري الانتقالي لأي مراقبة دولية ومحلية في عملية الانتخابات.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان: "أبوابنا مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية، والوضع الآن مستقر تماما في البلاد.

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وواصل حديثه قائلا: "ليس لأحد الأطراف أن ينفرد برأيه، وعلينا أن نتوافق جميعا على ما فيه مصلحة بلدنا".

وتعهد "حميدتي" بعدم خذلان الشعب السوداني وأسر الشهداء، لكنه دعا باقي الأطراف في الوقت نفسه إلى تحمل مسؤوليتها.

ووعد بمحاسبة كل من ارتكب خيانة وتآمرا على البلاد، قائلا: "نريد أن تظل الثورة حقيقية تهدف للتغيير الفعلي لا لخدمة المصالح الشخصية".

وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أن كل القوى شركاء في مسؤولية عدم انحراف مسار الثورة، موجهاً الشكر لجميع الدول التي ساندت بلاده في أزمتها الراهنة.





وقبل أيام، كشف المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن ملابسات العملية الأمنية بمنطقة كولومبيا التي استهدفت بؤرة "خطرة"، مجددا دعوته للتفاوض مرة أخرى.

وأعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في الخرطوم جراء محاولة بعض المطلوبين أمنيا اختراق اعتصام عند مقر القيادة، مؤكدا حرصه التام على أمن الوطن وسلامة السودانيين.

وكان تجمع المهنيين أحد أطياف تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان دعا، الإثنين الماضي، إلى عصيان مدني شامل، وحث أنصاره على تنظيم مظاهرات، ردا على ما قال إنه عملية "فض بالقوة للاعتصام".