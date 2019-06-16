الان تتابع انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أمريكا اللاتينية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 أفادت تقارير إعلامية وشركة للطاقة، بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أمريكية اللاتينية. وأكدت شركة الطاقة الأرجنتينية “إديسور”، عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن الأرجنتين وأوروجواي بالكامل تضررتا من الانقطاعات. وأفادت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية، بأن البرازيل وتشيلي تضررتا أيضا من الانقطاعات، بينما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن انقطاعات حدثت أيضا في باراجواي.

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