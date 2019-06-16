السودان.. حميدتي: فض الاعتصام فخ نصب لقوات الدعم السريع وعلينا أن لا نسبق التحقيقات

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، إن فض اعتصام وزارة الدفاع فخ تم نصبه لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية في هذا الشأن وعلينا أن لا نسبق نتائجها.

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وأضاف في كلمة له اليوم الأحد، أن الظلم الحقيقي وقع على المجلس العسكري، لافتًا إلى مهمة المجلس الأساسية هي أمن السودان، ولابد أن نستفيد من الدروس التي حدثت حولنا.

وأوضح “حميدتي”، أن المجلس العسكري شريك حقيقي في الثورة السودانية ضد نظام البشير، وجاهز لتسليم الحكم لحكومة تكنوقراط تشمل جميع أطياف الشعب السوداني، وعلى الأحزاب العريقة الظهور وتحمل مسؤولياتها.

وأكد أن السودان لا يتحمل فراغا ولابد من حل عاجل، مضيفا: “الوضع الأمني في السودان مستقر”.