شكرا لقرائتكم خبر عن مثول رئيس الوزراء الجزائري السابق أمام المحكمة في قضية فساد ثانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) أعلن التلفزيون الجزائري أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مثل أمام محكمة في الجزائر العاصمة اليوم (الأحد) لاستجوابه بشأن قضية فساد. أعلن التلفزيون الجزائري أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مثل أمام محكمة في الجزائر العاصمة اليوم (الأحد) لاستجوابه بشأن قضية فساد. وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمرا الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.



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