الاناضول: تركيا تعلن مقتل إرهابيين اثنين مدرجين على لائحة المطلوبين

أفادت وكالة "االاناضول" التركية عن "مقتل إرهابيين اثنين، مدرجين على لائحة المطلوبين لدى السلطات التركية في عملية أمنية جنوب شرقي البلاد"، موضحةً أن "الإرهابية أمينة طوي، مدرجة ضمن اللائحة البرتقالية، بينما كان اسم الإرهابي يلماز بغيج مدرج ضمن اللائحة الرمادية للمطلوبين".
ولفتت إلى أن "الإرهابيين الإثنين، هم من بين الثمانية الذين تم تحييدهم في العملية الأمنية الجارية بقضاء إيديل في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أن "قوات الدرك التركية عثرت خلال العملية الأمنية بقضاء إيديل، على أسلحة ومستلزمات قتالية وقنابل يدوية، عائدة للعناصر الإرهابية".
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