أشارت شركة BUS المولجة بصيانة شبكة ​الكهرباء​ في عكار إلى انه "بعد الكشف من قبل الورش المعنية في شركة BUS، تبين أن أسلاكا على شبكة التوتر المتوسط بين الشيخ محمد ومشحا قد سرقت، وهذا الأمر يستدعي تقدم ​البلدية​ بشكوى الى ​القوى الأمنية​ بغية الكشف وتسطير محضر حتى نتمكن من تركيب بديل وبالتالي إعادة التيار للقرية، نشكر تعاون الجميع".

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كانت هذه تفاصيل خبر BUS: للتقدم بشكوى لقوى الأمن لاعادة التيار في الشيخ محمد ومشحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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