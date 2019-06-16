وصول وزير الخارجية السوري إلى بكين تلبية لدعوة من نظيره الصيني

وصل وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ والوفد المرافق له إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الصيني ​وانغ يي​. وسيلتقي المعلم خلال زيارته مع كبار المسؤولين الصينيين، ويبحث معهم مختلف جوانب العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، بالإضافة الى تطورات الأوضاع في سوريا والمواضيع ذات الإهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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