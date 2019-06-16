شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تبحث سبل التعاون المشترك مع جورجيا لتنشيط السياحية الوافدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ألكسندر نالبندوف سفير دولة جورجيا بالقاهرة، مع مسئولى وزارة الطيران المدنى، بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى .

وتناول اللقاء بحث زيادة الحركة الجوية ، وتشغيل طيران مباشر بين تبليسى والقاهرة من خلال مطار العاصمة الإدارية ومطار سفنكس لخدمة السياحة والسفر ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية الوافدة من جورجيا إلى المدن السياحية المصرية .

وخلال اللقاء أشادت الوزارة بالتنسيق المشترك بين البلدين فى مجال النقل الجوى، مؤكداً أن تزايد حجم الاستثمارات والتجارة سيساهم بشكل كبير فى تحقيق النهوض الاقتصادى للبلدين وبالتالى تكون هناك فرصة كبيرة لنمو الحركة الجوية بين الجانبين .

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كما أعرب السفير ألكسندر، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالرؤية والإستراتيجية التى تنتهجها وزارة الطيران المدنى وشركاتها لتطوير منظومة النقل الجوى فى مصر .

يذكر أن شركة ايركايرو تسير رحلات أسبوعية منتظمة بين الغردقة وشرم الشيخ وتبليسى عاصمة جورجيا.

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