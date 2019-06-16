شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على إنشاء صندوق حماية الموارد الإحيائية وموازنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على إنشاء صندوق لحماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها، وذلك بالجهاز القومى لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد؛ برئاسة المهندس طلعت السويدى، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وانتهت اللجنة، إلى أن يكون للصندوق موازنة خاصة علي غرار موازنة الهيئات الإقتصادية، يتم إعدادها طبقاً للائحة الداخلية الخاصة بالصندوق تُصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.

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وكانت المادة، قد شهدت جدلاً حول طبيعه الصندوق مالياً وموازنته، عما إذا كان علي غرار الهيئات الاقتصادية أو تتبع مجلس الوزراء ويصدر لها تأشيرات خاصة؛ ليتم حسم الأمر بالنص علي أن يكون للصندوق موازنة خاصة على غرار الهيئات الاقتصادية، مع التأكيد على ترجيل الفائض من سنة مالية إلى أخرى.

وأكدت وزارة البيئة، ان الفكرة الأساسية من إنشاء الصندوق بالجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، هو العمل علي تنوع الموارد سواء من الدولة أو جهات التمويل المختلفة، ودعم الدولة لاسيما وأن تنفيد القانون يتطلب موارد مالية كبيرة وجهد واسع، بالإضافة إلى المرونة فى استخدام هذه الموارد بدون التعقيدات.

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