شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: تقديم مشروع قانون إحياء المجمع العلمى دور الانعقاد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه يدرس تقديم مشروع قانون لإعادة إحياء المجمع العلمى فى القاهرة، بعدما تم حرقه فى ديسمبر 2011 فى أعقاب الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، خلال دور الانعقاد المقبل.

وأكد "هيكل" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه لا ينبغى إهماله وهو من أقدم المجامع العلمية فى العالم كله، ويحتوى على وثائق فى غاية الأهمية، مضيفاً أنه تحدث مع عدد من الشخصيات العامة فى هذا الموضوع، ولاقى ترحيب كبير حول الفكرة، لافتًا إلى أن المجمع العلمى كان يُدار كمؤسسة حكومية.

وكان "هيكل" قد قال فى هذا الموضوع فى وقت سابق: "الناس ما عرفتش المجمع العلمى إلا بعد ما اتحرق، ودا بيعكس مشكلة فى التسويق والوصول المباشر مع قواعد المهتمين والباحثين والعامة".

جدير بالذكر أن المجمع أُنشئ فى القاهرة 20 أغسطس 1798 بقرار من نابليون بونابارت، كان مقره فى دار أحد بكوات المماليك فى القاهرة ثم نقل إلى الإسكندرية عام 1859 وأطلق عليه اسم المجمع العلمى المصرى ثم عاد للقاهرة عام 1880، وكانت أهداف المجمع العمل على التقدم العلمى، ونشر العلم والمعرفة.