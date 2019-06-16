شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تؤكد على أهمية قانون الموارد الاحيائية لحماية ثروات مصر الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة، على أهمية مشروع قانون تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ لحماية الثروات الطبيعية المصريّة، لاسيما إننا دولة رائدة فى هذا المجال لغنى التربة والبحار المصرية بالثروات.

وأضافت الوزارة خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، أن القانون من شأنه حماية هذه الثروات وتنظيم النفاذ إليها والأقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام هذه الثروات.

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وتابعت: ثروات كثير من الدول النامية تعرضت علي مدار العصور المختلفة للنهب، من نظيرتها المتقدمة لاسيما لإمتلاك الأخيرة التكنولوجية الحديثة التي تمكنها من استخدام هذه الثروات وتطويرها لمصلحتها الشخصية؛ لذا كانت البرتوكولات وما يتبعها من قوانين منظمة، بما يحفظ حقوق الدول النامية في الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استخدام ثرواتها ومواردها الطبيعية، مع السماح للدول المتقدمة بالنفاذ لهذه الموارد بشكل قانوني.

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