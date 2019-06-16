المحمدي يلتحق بـ”الأسود” بمعنويات “منهارة”

من المرتقب أن يلتحق منير المحمدي، حارس المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق ملقا الإسباني، بالعناصر الوطنية، يوم الثلاثاء المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك استعدادا لخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

المحمدي، سيلتحق بتركيبة “الأسود” بمعنويات “منهارة”، بعد فشله في قيادة فريقه للصعود للقسم الأول من الدوري الإسباني، وارتكابه خطأ فادح، في مباراة السد الثانية، أمس السبت، أمام ديبورتيفو لاكورونيا، كلفت فريقه هزيمة ثانية، وبالتالي الخروج من “البلاي أوف” والبقاء في القسم الثاني.

وقد بدت علامة الحسرة والانهيار ظاهرة بشكل واضح على ملامح منير المحمدي، بعد المباراة، كما حملته جماهير الفريق مسؤولية الخسارة، خاصة وأن شباكه تلقت في مباراة الذهاب أربعة أهداف أيضا.

جدير ذكره، أن هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، يتجه إلى الاعتماد على الحارس ياسين بونو، كحارس أساسي في نهائيات “الكان”، وسيكون المحمدي هو بديله الأول، والتكناوتي، هو الحارس البديل الثاني.