زعيم الاستقلاليين يحذر من بوادر التطاحن الاجتماعي ويعطي المثال بكلية الطب

حذر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أمس السبت، في طنجة، من بوادر التطاحن الاجتماعي، التي بدأت في الظهور داخل المجتمع، مشيرا إلى أن ما وقع في كلية الطب يبين أن هناك صراعا طبقيا بين المتشبثين بالقطاع العمومي، ومن يريد خوصصة التعليم العالي في المغرب.

وكشف زعيم الاستقلاليين، خلال كلمة ألقها بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والخمسين لوفاة علال الفاسي، أن الحزب سيواجه كل سياسة تؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية.

وأكد بركة على ضرورة تجاوز التطاحن بين الطبقات، والتركيز على بناء مجتمع متوازن تكون فيه الفئات الاجتماعية متضامنة، ومتكاملة فيما بينها.

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وبحسب المتحدث ذاته، فإن الصراع الطبقي يتجلى كذلك فيما عبرت عليه الطبقة الوسطى من ضرب لقدرتها الشرائية من خلال مقاطعتها لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية.

وفي السياق ذاته، اعتبر بركة أن التوزيع العادل للثروة ينطلق من دعم، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواجهة النزاعات الليبرالية المفرطة، التي تقوم على الاحتكار والجشع وتوسيع الفوارق الاجتماعية، والمجالية.