فنان سعودي يتبنى موهبة المغربية إيمان الشميطي

تبنى الملحن السعودي، ناصر الصالح، أخيرا، الفنانة المغربية إيمان شميطي، خريجة برنامج “عرب غوت تالنت”، وأصدر بالتعاون معها أغنيتها الجديدة “ما مل قلبك”.

واعتبرت إيمان الشميطي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أن تبني صالح لموهبتها يختصر عليها سنوات طويلة، ‘إذ سيمكنها من الاستفادة من تجربته الطويلة”.

وأشارت الشميطي إلى أن ناصر صالح لا يسعى إلى احتكار التعامل معها، ويرغب في أن تتعامل مع ملحنين آخرين، إلى جانب الأعمال المشتركة معه.

يذكر أن الملحن السعودي، ناصر الصالح، هو مؤسس أول معهد لتدريس الموسيقى في السعودية.