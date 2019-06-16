دعوة خاصة من سامي يوسف إلى علي مديدي – صورة

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التقى الفنان المغربي الصاعد، علي مديدي، ليلة أمس السبت، بالفنان العالمي سامي يوسف، على هامش حفله في مهرجان فاس للموسيقى الروحية.
وأشاد مديدي بسامي يوسف، إذ أثنى على تواضعه، وأدبه، وأخلاقه، ونشر صورة تذكارية رفقته.
ودون مديدي حول الصورة، التي نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي: “من كواليس مهرجان الموسيقى الروحية رفقة الفنان سامي يوسف في دعوة خاصة باللقاء الرائع معه.. الفن تواضع، وأدب، وأخلاق.
وكانت لدى مديدي تجربة سابقة في مجال الانشاد، الذي يحترفه سامي يوسف، إذ احتل الرتبة الثالثة في برنامج منشد الشارقة.
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