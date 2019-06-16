إدانة زوجة ناتنياهو باستغلال المال العام لدفع أثمان وجبات طعام والأخيرة تطلب آداء الغرامة بالتقسيط

قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، بدفع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غرامة وتعويض، بعد إدانتها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع أثمان وجبات طعام، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وأدينت سارة نتانياهو باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر في إطار قضية اتهمت فيها سارة نتانياهو في يونيو2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة، لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام، والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وحكم القاضي على زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف شيقل، ما يعادل 2800 دولار، وتعويض قيمته 45 ألف شيقل، وهي المبالغ التي ستسددها سارة على تسع دفعات بناء على طلبها.

وقال القاضي عن الحكم “الصفقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين قيمة وتتناسب مع الجرم الجنائي”.

ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة ما بين عامي 2010 و2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.