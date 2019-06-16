بحضور وفد ترأسه العثماني.. احتفالية صحراوية في الافتتاح الرسمي لموسم طنطان – فيديو

في جو يعكس سحر الصحراء، وعراقة الثقافة الحسانية، وبحضور وفد حكومي يترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وموريتانيا ضيفة شرف، انطلقت، أمس السبت، الدورة 15 من موسم طنطان، بصفة رسمية.

واستضاف المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة “الموكار”، وفدا حكوميا، ترأسه سعد الدين العثماني، وإلى جانبه، كل من وزير السياحة والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية، محمد ساجد، ووزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي.

وقال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، للصحافة إن موسم طنطان مهرجان يسلط الضوء على عادات الرحل، ويعكس التراث الثقافي، مشيرا في حديثه إلى أنه مصنف ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي.

وحضرت حفل افتتاح موسم طنطان قبائل، حجت من مناطق مختلفة من مناطق الصحراء المغربية لتعيش هذا العرس، الذي يسلط الضوء على تقاليد، وعادات البدو، ويجدد التذكير بالأصول التاريخية، والرافد الصحراوية للهوية المغربية.