اللد: شبح الهدم والإخلاء يهدد حيا بأكمله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يهدد شبح الهدف والإخلاء عشرات المواطنين العرب في مدينة اللد، وتحديدا عائلة أبو كشك بعدما أخطرت لها السلطات الإسرائيلية أوامر هدم وإخلاء لحي بأكمله تقطنه العائلات قبل 55 عاما.

ويسكن في الحي العربي المحاذي لبلدة دهمش في منطقة اللد والتي هي الأخرى تواجه شبح التهجير، نحو 90 نفرا من ضمنهم أطفال ونساء ومسنين.

وعلى الرغم من معاناة أهالي الحي وعائلة أبو كشك على مدار سنوات طويلة من سوء في البنية التحتية وانعدام المرافق الحياتية الأساسية، يواجهون اليوم خطر التهجير من قبل السلطات الإسرائيلية وخصوصًا ما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل.

وعلى ضوء ذلك، قررت اللجنة الشعبية في اللد والرملة نصب خيمة اعتصام في الحي احتجاجا على سياسة الهدم، ومن أجل إيصال رسالة للسلطات الإسرائيلية.

هدم للعرب وبناء لليهود

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في خضم الأزمة السكنية التي يعاني منها السكان العرب، من سياسة تضييق وخناق في المسكن، وما يتمخض عنها من أوامر هدم وعدم منح تراخيص بناء للعرب في اللد والرملة، تعمل البلديتان على إنشاء تجمعات سكنية جديدة وتوسيع أحياء مختلفة.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الشعبية في الرملة، إبراهيم بدوية، في حديث لـ"عرب 48"، إن "قضية حي أبو كشك هي مشكلة معقدة وتحد ماثل أمام القوى الوطنية والشعبية في اللد والرملة، في ظل السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين العرب، من تهميش وإقصاء في شتى الجوانب الحياتية".

وناشد بدوية "نريد مساندة قانونية وقضائية لهذه القضية، بحيث لا يعقل أن يواجه أهالي الحي هذا التهجير القسري لوحدهم أمام السلطات الإسرائيلية المدججة بمكاتب محامين ومؤسسات تخضع لها، لا نريد إعادة مشاهد إخلاء البيوت ونكبة جديدة".

وأوضح أنه "هناك شكوك في مصداقية ما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل، وما أرسلته من أوامر إخلاء وهدم، علمًا أننا نتحدث عن أوامر هدم وإخلاء لـ22 عائلة، وفي عدد من الأوامر هنالك عائلات لا تسكن في المنازل المقصودة، وهناك أوامر خرجت بأسماء توفوا منذ زمن".

وختم بدوية بالقول "علينا تقديم المساعدة والمساندة الشاملة لهذه العائلات من أجل منحهم حق شراء هذه الأراضي التي سكنوها لأكثر من 55 عاما، وأيضًا بموازاة ذلك إقحام الرفاه الاجتماعي ووزارة الإسكان في هذه القضية من أجل عدم إخلاء هذه العائلات بدون إيجاد حلول جذرية لها".