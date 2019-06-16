قلنسوة: إصابة طفل بجروح إثر حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات لحادث دهس في مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها متوسطة.
وأحيل الطفل المصاب إلى عيادة محلية في قلنسوة، وهناك جرى تقديم الإسعافات الأولية له وهو يعاني من جروح في أطراف جسده.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وحيثيات وقوع الحادث.
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