بايرن ميونخ يتحرك لضم أحد نجوم ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بايرن يسعى لإقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدمات نجمه الويلزي غاريث بيل لمدة عام واحد، على أن يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب.

وبعد رحيل جناحي بايرن، الفرنسي فرانك ريبيري، والهولندي آريين روبن عن النادي الألماني، بنهاية الموسم المنقضي، بات بايرن يتطلع لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويبدو أنه وجد ضالته في بيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن مستعد لدفع 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لغاريث بيل.