بوغبا: حان الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى النجم الفرنسي، بول بوغبا، رغبته في الرحيل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والبحث عن تحد جديد.

وذكر بوغبا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "قد يكون هذا هو الوقت المناسب للبحث عن تحدٍ جديد".

وأضاف النجم الفرنسي "هناك العديد من الكلمات والكثير من التفكير أيضًا فيما يتعلق بمستقبلي".

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وتابع "لقد قضيت 3 سنوات مع مانشستر يونايتد، وقدمت عملًا رائعًا، حيث أن بعض اللحظات كانت جيدة والأخرى جاءت سيئة مثلما يحدث في أي مكان ومع أي لاعب آخر".

وأتم "بعد هذا الموسم وكل ما حدث خلاله. أعتقد أن هذا قد يكون الوقت المناسب لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر".

يذكر أن العديد من التقارير ربطت بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي.