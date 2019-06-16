البصرة توقف هدم مدرسة تراثية من المزمع تشييد 'مول' فوقها

وقال النائب خلف عبد الصمد في بيان تلقت الخليج 365، إنه "بعد التواصل المباشر مع محافظ البصرة تقرر ايقاف هدم مدرسة الزبير الابتدائية التي كان من المزمع تشييد مول تجاري بدلا عنها".
واشار الى "تشكيل مجلس تحقيقي بهذا الخصوص بعد ان صدرت موافقة من المحافظة ابان ادارة المحافظ السابق ووزارة التربية فيما سبق".
واوضح النائب خلف عبد الصمد، أنه "تلقى اتصالا هاتفيا من وزير التربية وكالة بخصوص مدرسة الزبير الابتدائية"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على المعالم التاريخية و الثقافية والحضارية للبصرة والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لديمومة و صيانة تلك المعالم".
واشار الى "تشكيل مجلس تحقيقي بهذا الخصوص بعد ان صدرت موافقة من المحافظة ابان ادارة المحافظ السابق ووزارة التربية فيما سبق".
واوضح النائب خلف عبد الصمد، أنه "تلقى اتصالا هاتفيا من وزير التربية وكالة بخصوص مدرسة الزبير الابتدائية"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على المعالم التاريخية و الثقافية والحضارية للبصرة والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لديمومة و صيانة تلك المعالم".
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