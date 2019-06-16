وثيقة.. اطفاء الديون والقروض بحق شهداء وجرحى الحشد الشعبي

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة عن وزارة المالية تقصي باطفاء الديون الحكومية وقروض المصارف الحكومية وصندوق الاسكان بحق شهداء الحشد الشعبي والجرحى الذين لديهم عجز ٧٥ % المسجلة على صاحب الشأن نفسه.



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