نائب عن الفتح يطالب السلطات الأمنية بكردستان تسليم محافظ كركوك السابق الى القضاء

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك حكومة جديدة شكلت في بغداد واخرى سيتم تشكيلها قريبا في اقليم كردستان مع انتخاب رئاسة للاقليم قبل ايام"، مبينا ان "تلك التغييرات والرغبة بالاصلاح وطوي صفحة الماضي والصراعات تجعلنا ملزمين باتباع الطرق القانونية دون تمييز".



واضاف البلداوي، ان "القضاء هي سلطة مستقلة وعلى الجميع دعمها وابعادها عن المزايدات السياسية، بالتالي فان تنفيذ الاحكام القضائية ومذكرات القبض بحق المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة هو امر ضروري ومهم بغض النظر عن المسميات الاخرى"، لافتا الى ان "محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم مطلوب للقضاء بتهم عديدة من بينها تبديد ثروات البلد وهنالك مذكرة قبض بحقه من القضاء العراقي ومع توارد انباء عبر وسائل الاعلام عن تواجده في اربيل، فالاجراء المطلوب اليوم من الاجهزة الامنية بالاقليم تسليمه للقضاء العراقي لمحاكمته وفق القوانين العراقية النافذة وبحال ثبتت براءته فيتم اطلاق سراحه فالمتهم برئ حتى تثبت ادانته".



واكد البلداوي، ان "تسليم المطلوبين للقضاء الموجودين داخل الاقليم او خارجه للقضاء هو خطوة اساسية ومهمة في طريق الاصلاح ومكافحة الفساد ودعم العملية السياسية بالعراق وعلى الجميع الالتزام بهذا المبدأ اذا ما اردنا تصويب التجربة الديمقراطية بالعراق".

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